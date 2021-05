Germania: ministro Economia Altmaier, almeno altri 5 miliardi di euro per la siderurgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale dovrà stanziare almeno altri 5 miliardi di euro tra il 2022 e il 2024 per la ristrutturazione dell'industria siderurgica tedesca, volta a rendere il settore rispettoso del clima. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha valutato l'investimento totale richiesto per la conversione alla produzione di acciaio senza emissioni di CO2 in Germania a 35 miliardi di euro. Su tale ammontare, dai 10 ai 12 miliardi di euro potrebbero provenire dagli aiuti pubblici nei prossimi 30 anni. L'importo esatto, ha osservato il ministro dell'Economia e dell'Energia, dipende da “quando l'obiettivo della neutralità climatica deve essere raggiunto in dettaglio”. Più velocemente deve avvenire la transizione ecologica, “maggiori saranno i costi, che saranno sostenuti in un periodo di tempo più breve”. La siderurgia rappresenta una quota considerevole delle emissioni inquinanti in Germania. Nel 2018, il comparto ha generato un totale di 58,6 milioni di tonnellate di CO2 con una produzione di acciaio grezzo di 39,7 milioni di tonnellate. (Geb)