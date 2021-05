Migranti: Fazzolari (Fd'I), situazione fuori controllo, subito blocco navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di Fd'I, segnala: "Più di 10.000 arrivi illegali via mare negli ultimi quattro mesi. Il triplo degli sbarchi del 2020 quando governavano Pd e il M5s. Il governo Draghi - continua il parlamentare in una nota - è riuscito a fare addirittura peggio di quello immigrazionista del Conte 2. Nessuna giustificazione, visto che la maggior parte dei clandestini provengono da Stati nei quali non c’è nessuna guerra o emergenza, come Tunisia, Costa d’Avorio, Bangladesh". Per Fazzolari, "questi dati inaccettabili confermano che l’unica strada da percorrere per contrastare l’immigrazione illegale di massa è quella da sempre indicata da Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni: il blocco navale attuato in accordo con le autorità del Nord Africa. Per ripristinare la legalità e fermare le morti in mare".(Com)