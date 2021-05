Egitto-Turchia: stampa Ankara, viceministro Esteri turco Onal in visita al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri della Turchia, Sedat Onal, si troverebbe attualmente in Egitto alla guida di una delegazione diplomatica. Lo riferiscono l’emittente turca “Haberturk” e il quotidiano “Cumhuriyet”. Scopo della presenza di Onal in Egitto sarebbe effettuare colloqui con le autorità egiziane per la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. Lo scorso 15 aprile il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, aveva preannunciato la visita di una delegazione turca al Cairo entro la prima metà di maggio, dopo che negli ultimi mesi entrambi i Paesi hanno lanciato diversi segnali di apertura. (Tua)