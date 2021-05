Terrorismo: come cambia il fenomeno jihadista nella regione del Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un’orbita composita e sempre più infiltrata dallo Stato islamico quella dei movimenti jihadisti che negli ultimi anni hanno concentrato la loro azione nella regione africana del Sahel, e che ora si stanno spingendo verso l’ovest del continente nel tentativo di infiltrarsi in Paesi ben forniti di armi - come il Benin e il Ghana - e di espandere la loro influenza fino alle coste del Golfo di Guinea. Si tratta di un’avanzata non omogenea ma imponente che, come spiegato ad "Agenzia Nova" dal direttore per l’area Medio Oriente e Nord Africa dell’Istituto per l’economia e la pace (Iep), Serge Stroobants, è portata avanti da gruppi terroristici distinti e soggetti a sanguinose rivalità interne che competono su porzioni comuni di territorio senza tuttavia riuscire a stabilire una governance territoriale coerente. “Nessun leader carismatico è emerso per imporre l'unità ai vari gruppi jihadisti ora attivi dal bacino del lago Ciad al Sahel occidentale”, osserva Stroobants, per il quale - sebbene l'obiettivo comune dei vari attori sia di stabilire politiche basate sulla sharia e sulla distruzione dei confini degli Stati postcoloniali - è “più probabile identificare regimi decentralizzati di signori della guerra guidati da opportunisti di filiera islamista o comunque criminale” che leggere dietro alle molteplici azioni terroristiche un progetto jihadista unitario. (segue) (Res)