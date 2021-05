Terrorismo: come cambia il fenomeno jihadista nella regione del Sahel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che di strategia jihadista, come spiega un altro analista contattato da "Nova", sembra quindi più appropriato declinare al plurale l’azione dei molteplici autori del terrorismo sub-sahariano, sebbene l’infiltrazione e la competizione in alcune aree dei gruppi affiliati allo Stato islamico - in particolare lo Stato islamico nel Grande Sahara (Isgs) e lo Stato islamico nell’Africa occidentale (Iswap) - offra elementi di spunto comuni. È il caso dell'area nota come “zona dei tre confini” - fra Mali, Burkina Faso e Niger - dove negli ultimi anni stanno convergendo le principali direttrici del jihadismo, quella che nasce dal Mali e che attraversa il Burkina Faso, l’altra proveniente dal lago Ciad. Lo spostamento del baricentro dello Stato islamico in Africa sub-sahariana è confermato anche dall'ultima edizione del Global Terrorism Index (Gti) pubblicato dallo Iep: nel 2019, infatti, è qui che è si concentrato oltre il 40 per cento dei morti totali causati dalle attività di gruppi affiliati allo Stato islamico. In questa dinamica, il Niger appare "centrale perché rischia di assistere a questa convergenza jihadista”, frutto degli spostamenti dei gruppi armati indotti dall’intervento delle missioni anti-terrorismo francesi e internazionale (l'operazione Barkhane e, successivamente, la forza G5 Sahel) che hanno costretto i gruppi a spostarsi progressivamente dal nord del Mali (in particolare dalle regioni di Gao, Mopti e Timbuctu) verso il centro e il sud del Paese, verso il Burkina Faso, espandendosi poi a est verso il Niger lungo corridoi di transumanza praticati dai pastori fulani (di etnia peul). (segue) (Res)