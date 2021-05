Terrorismo: come cambia il fenomeno jihadista nella regione del Sahel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'area saheliana - afferma l'analista - il jihadismo fa presa, del resto, su un territorio già storicamente conteso fra popolazioni sedentarie e nomadi, in una contrapposizione che si mescola con l’ulteriore spaccatura esistente fra la galassia qaedista - in primis il gruppo Jama'a Nusrat ul Islam wa al Muslimin (Jnim) - e i gruppi affiliati allo Stato islamico (in particolare l’Isgs). In questo contesto, prosegue l'analista, è assai difficile trovare un’area in cui le due fazioni jihadiste collaborino, perfino in Paesi come la Nigeria dove il jihadismo è profondamente radicato, e dove nel 2015 una fazione di Boko Haram ha aderito all'Iswap. La questione della mancata omogeneità jihadista si lega, a ben vedere, ad una logica che non riconosce confini territoriali ma che insegue bisogni concreti, in una continua ricerca di risorse e zone sicure dove posizionare le basi operative. La progressione degli affiliati allo Stato islamico verso l’ovest africano, ricorda Stroobants a "Nova", risponde ad un “approccio opportunistico” che aspira a colmare lacune di governance, di qui “l'ambizione (jihadista) di aprire un nuovo fronte attraverso il Burkina Faso fino agli Stati del Golfo di Guinea”. In questo caso si tratta di una presenza ancora “fragile” ma “in crescita”, come testimoniano alcuni indicatori. Negli ultimi anni, ad esempio, decine di cittadini di Paesi della regione del Golfo di Guinea si sono uniti ai ranghi delle organizzazioni terroristiche, mentre aumentano i contatti fra gruppi jihadisti in Burkina Faso e “cellule dormienti” in Benin, Togo e Ghana, Paesi in cui i miliziani trovano supporto logistico e disponibilità di armi. (segue) (Res)