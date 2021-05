Terrorismo: come cambia il fenomeno jihadista nella regione del Sahel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esperto di Bruxelles pone inoltre l'accento sull'esistenza di alleanze con le reti della criminalità organizzata transfrontaliera, in particolare tra Burkina Faso, Costa d'Avorio, Ghana e Mali, oltre al fragile controllo delle frontiere ed una "topografia favorevole" al confine tra Nigeria e Benin e tra Benin e Costa d'Avorio, dove foreste e paludi offrono un ambiente adatto a stabilire nascondigli. La progressione jihadista verso ovest sfrutta ovviamente anche la frustrazione economica e politica dei Paesi “ponte”, manipolando conflitti religiosi e settari pre-esistenti, in particolare tra musulmani e cristiani in Paesi come Benin e Ghana. A differenza delle aree mediorientali, del resto, nel Sahel il controllo del territorio da parte delle autorità è quasi nullo a causa della presenza di aree desertiche e di confini porosi che a loro volta alimentano il proliferare del traffico delle armi. A preoccupare ulteriormente c'è poi un ultimo elemento, ovvero il rischio di una possibile infiltrazione di elementi jihadisti tra le file dei ribelli del Ciad che di recente hanno lanciato un'offensiva da nord- provenienti dalla Libia - verso la capitale N'Djamena. In riferimento ai recenti sviluppi, afferma Stroobants, la penetrazione jihadista in ribellioni pre-esistenti rischia di essere un concreto elemento di disturbo nella sicurezza regionale, anche se al momento non ci sono prove di una infiltrazione jihadista fra i ribelli del Fronte per l’alternanza e la concordia del Ciad (Fact). Secondo l'analista, il vuoto lasciato dalla morte del presidente Idriss Deby Itno, unita alla possibile sospensione o ridimensionamento del sostegno che l’esercito del Ciad da sempre assicura alla lotta contro il terrorismo internazionale, rischia sì di tradursi in un aumento dell’onere delle spese di difesa dei Paesi europei (Francia in testa) già impegnati nella regione, tuttavia “al momento nulla sembra indicare un'infiltrazione jihadista tra i ribelli". Il Fact - ricorda Stroobants - è un gruppo ribelle che si oppone alle autorità di n'Djamena e contro quella che definisce la "devoluzione dinastica del potere", ma le sue motivazioni sono politiche e non religiose, "almeno in questo momento”. (Res)