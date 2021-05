Regno Unito: ministro Esteri Raab, con Usa concordiamo su posizione verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha dichiarato di aver discusso con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken delle relazioni con la Cina. I due hanno convenuto che Pechino dovrebbe essere tenuta agli impegni che ha assunto, ma anche che le relazioni con il Paese asiatico dovrebbero essere portate avanti in modo positivo. "Penso che sia giusto dire che guardiamo negli occhi la necessità di difendere i nostri valori, mantenendo Pechino agli impegni che ha preso", ha detto Raab, aggiungendo che questa posizione si riferisce alla dichiarazione di Hong Kong e altri impegni. "Ma allo stesso tempo occorre trovare modi costruttivi per lavorare con la Cina in modo sensato e positivo, ove possibile", ha aggiunto il ministro britannico. (Rel)