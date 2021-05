Edilizia: M5s, dati su superbonus confermano rivalutazione immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera affermano che "il superbonus 110 per cento è un volano fondamentale per la ripresa dell'economia italiana e per questo il M5s lo ha sempre messo al centro delle proprie politiche. Oltre agli effetti positivi sulle imprese dell'edilizia - continuano i parlamentari in una nota -, questa agevolazione consente di aumentare il valore delle abitazioni, che vengono rese più efficienti grazie agli interventi di riqualificazione energetica. A confermarlo sono i calcoli di 'Corriere-L'economia': le ristrutturazioni, infatti, sono in grado di determinare una crescita del 20 per cento ma l'incremento, in alcune città, può essere ancora più consistente". Gli esponenti del M5s aggiungono: "I dati dell'Ance, l'Associazione dei costruttori edili, mettono in evidenza che nonostante la pandemia nel 2020 le opere di ristrutturazione hanno portato alle imprese 48,8 miliardi di euro per le opere sul residenziale, mentre il fatturato per le nuove edificazioni è stato di 18,3 miliardi. E proprio oggi apprendiamo che il superbonus, insieme alle altre misure per le imprese promosse dal Movimento cinque stelle, ha contribuito al balzo dell'indice Pmi relativo al settore manifatturiero, che ad aprile è arrivato a 60,7 punti". (segue) (Com)