- Incontro "importante e positivo" oggi al ministero della Transizione ecologica (Mite) tra il ministro Roberto Cingolani e il vicepresidente della Commissione europea per il Green deal, Frans Timmermans. E' quanto si legge in un tweet del Mite che aggiunge: "Grande sintonia sulle sfide green della Transizione ecologica e per gli appuntamenti internazionali,Cop26 in primis". (Rin)