© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui rifiuti è scontro tra Regione e Campidoglio, ma tra i due litiganti a farne le spese come al solito è Roma". È quanto afferma Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "Finiamola con questi teatrini - sottolinea Pedica -. Ai romani non interessa veder litigare Raggi e Zingaretti, vogliono solo vedere una città pulita. Ma oramai c'è solo da sperare in un sindaco migliore".(Com)