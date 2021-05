Argentina: assume incarico nuovo ministro dei Trasporti Alexis Guerrera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha nominato come nuovo ministro dei Trasporti l'ex direttore della società statale Trenes Argentinos Infraestructura, Alexis Guerrera. Guerrera prende il posto di Mario Meoni, deceduto il 24 aprile in un incidente stradale. "Ti aspettano due compiti difficili, occuparti dei Trasporti e rimpiazzare Meoni", ha detto Fernandez dopo il giuramento del nuovo funzionario di gabinetto. Guerrera, 50 anni, è nato nel dipartimento di General Pinto, nella provincia di Buenos Aires, ed è stato a capo della Gioventù peronista della sua città. Nel 2001 è stato eletto consigliere e nel 2003 ha vinto le elezioni a sindaco, carica che ha ricoperto fino al 2019, anno in cui ha ottenuto un seggio come deputato provinciale per la coalizione Frente de Todos, oggi al governo. (segue) (Abu)