Argentina: assume incarico nuovo ministro dei Trasporti Alexis Guerrera (3)

- Se da una parte l'attuale governo si dichiarava nell'impossibilità di portare avanti l'opera di infrastruttura, d'altra parte si manifestava anche consapevole dei rischi che implica la rottura degli impegni assunti dal precedente esecutivo di Mauricio Macri. "Voglio essere molto prudente riguardo questa situazione per non generare danni all'erario pubblico", aveva dichiarato Meoni. Il ministro aveva quindi ammesso che si stava valutando l'impatto giuridico ed economico della revisione dei contratti e dei pagamenti delle opere già eseguite e che il governo puntava a pagare una penale ragionevole. Il governo argentino di Mauricio Macri aveva assunto l'onere del finanziamento del sotterramento della linea Sarmiento nel 2017, dopo l'uscita forzata dal consorzio aggiudicatario della società brasiliana Odebrecht, protagonista dello scandalo di corruzione "Lava Jato". Con la fuoriuscita di Odebrecht, il consorzio, che oltre all'italiana Ghella includeva anche l'impresa argentina Iecsa (di proprietà del cugino dell'allora presidente Macri, Angelo Calcaterra), si era trovato nell'impossibilità di finanziare l'opera, ed il governo argentino aveva deciso di correre ai ripari garantendo il finanziamento con partite del Tesoro per circa 3 miliardi di dollari. Attualmente, secondo quanto riferisce il quotidiano "La Nacion", il governo Macri avrebbe già effettuato pagamenti per circa un miliardo. (segue) (Abu)