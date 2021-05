Covid: Cirielli (Fd'I), governo Draghi riapra subito centri commerciali nei fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera e coordinatore della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, afferma: "Il governo Draghi riapra subito i centri commerciali nei fine settimana: la loro permanente chiusura è una scelta incomprensibile e dannosa per la nostra economia e per tutti i lavoratori del settore". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Plaudo alla campagna promossa sui social e in numerosi centri commerciali (come Euroma 2, Adriatico 2, Aprilia 2), da alcuni imprenditori, con cui lanciano pubblicamente l'allarme sulle gravi ripercussioni che stanno subendo i dipendenti dei centri commerciali e di conseguenza le loro famiglie. Draghi ascolti il grido di dolore dei commercianti, i quali da mesi chiedono a gran voce al governo di poter lavorare in sicurezza, come tutte le altre attività, rispettando i protocolli anti-Covid. Il premier, dunque - conclude l'esponente di Fd'I -, faccia prevalere il buon senso e sostenga un settore che finora ha già sopportato grandi sacrifici". (Com)