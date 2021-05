© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I genitori di Marco Vannini hanno "combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'hanno fatto con una dignità fuori dal comune. Poco fa la suprema Corte di cassazione ha confermato la sentenza di appello. Tutti condannati. Giustizia per Marco Vannini". Lo scrive su Twitter l'ex parlamentare M5s, Alessandro Di Battista. (Rin)