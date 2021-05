Covid: Giacomoni, con FI al governo dalle parole ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinquecento mila vaccini al giorno e oltre 200 miliardi da investire nello sviluppo sostenibile del Paese. Con Forza Italia al governo siamo passati dalle parole ai fatti. Ora la priorità è far riaprire tutti in sicurezza per creare ricchezza e posti di lavoro. Forza Italia farà tutto il possibile affinché ciò avvenga". Lo ha detto al Tg3, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. (Rin)