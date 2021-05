Libia-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu, con Dabaiba discusso di confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha discusso oggi con il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, della delimitazione delle giurisdizioni marittime, tema al centro di un controverso memorandum d’intesa siglato tra Tripoli e Ankara nel novembre 2019, e dei passi futuri intrapresi dai due Paesi al riguardo. Il ministro turco lo ha detto durante una conferenza stampa congiunta tenuta oggi con l’omologa libica, Najla el Mangoush, a Tripoli. Le parti hanno inoltre discusso di cooperazione in ambito economico, ha aggiunto il ministro. Ankara attribuisce “importanza” all’integrità, alla sovranità, all’indipendenza e all’unità politica della Libia, ha sottolineato Cavusoglu. Il capo della diplomazia turca ha detto: "Siamo sempre stati al fianco del popolo libico e dei loro governi legittimi durante i tempi difficili”. In seguito agli attacchi contro Tripoli, il governo della Libia ha invitato diversi Paesi ma “solo la Turchia ha risposto positivamente a questa chiamata”, ha aggiunto. “Il sostegno che abbiamo offerto alla Libia nel quadro dei due memorandum d’intesa ha impedito che si verificasse una guerra civile, e il nostro sostegno ha aperto la via a un cessate il fuoco permanente e alla ripresa del processo politico”, ha sottolineato. Il capo della diplomazia turca ha sottolineato che lo scopo della visita sua e del ministro della Difesa nazionale, Hulusi Akar, era ribadire il sostegno al governo di unità nazionale, sottolineando che i due Paesi hanno “legami storici” da più di 500 anni. (Lit)