Ue: Enria (Bce), concludere riforma regolamentazione bancaria Basilea III

- La riforma della regolamentazione bancaria con gli accordi di Basilea III deve essere conclusa, perché “un settore creditizio meglio capitalizzato aiuta l'economia reale, nei tempi positivi come in quelli negativi”. È quanto dichiarato da Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce), secondo cui con Basilea III “siamo all'ultima tappa di una lunga maratona di regolamentazione bancaria lunga più di 40 anni”. Questo sforzo “non deve essere messo a repentaglio: ogni ritardo ora rallenterebbe gli aggiustamenti necessari al sistema bancario”. Per Enria, vi sono “costi di transizione molto bassi associati associati all'ultima fase di attuazione delle riforme di Basilea III”. Tali costi di breve periodo sono “completamente compensati da un settore bancario più resistente a lungo termine”. Il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce ha aggiunto: “Le riforme di Basilea per la regolamentazione hanno permesso agli istituti di credito di affrontare lo shock della pandemia di dimensioni senza precedenti”. Nel complesso, le banche sono state in grado di “ripiegare su posizioni patrimoniali e riserve di liquidità molto più forti rispetto al passato”, ha concluso Enria. (Geb)