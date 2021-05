Covid: Franzini (Sioot), ossigeno ozono terapia vera cura per virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Società scientifica di ossigeno ozono terapia (Sioot), Marianno Franzini, in un’intervista ad “Agenzia nova” ha voluto denunciare l’avversità del sistema scientifico rispetto al trattamento dei pazienti Covid-19 attraverso l’ossigeno ozono terapia, sia nella fase iniziale della malattia che in caso di peggioramento, anche grave, delle condizioni sanitarie dei contagiati. “C’è una grande avversità - ha sottolineato Franzini - perché questa è la vera, unica, cura del Covid. E lo dico a ragion veduta” anche alla luce del recente lavoro compiuto su “100 pazienti” positivi al Covid-19 “in 15 ospedali italiani”. Nonostante questo “tutti fanno finta di non saperlo ma ancora oggi” molte strutture sanitarie “ci chiamano per avere a disposizione un medico ozonoterapeuta per curare i pazienti in punto di morte. Ebbene, al 99 per cento dei casi ‘li tiriamo fuori’ e guariscono. L’ultima una signora di Como, proprio in questi giorni”. (segue) (Rin)