Libia-Turchia: Cavusoglu, nostra presenza non paragonabile a mercenari

- La presenza della Turchia in Libia non può essere paragonata a quella di gruppi armati illegali. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, in una conferenza stampa congiunta tenuta oggi a Tripoli con l’omologa libica, Najla el Mangoush. Il premier del Governo di unità nazionale libico Dabaiba ha incontrato le compagnie turche a Istanbul, ha sottolineato Cavusoglu, con cui ha discusso dei meccanismi per un loro ritorno nel Paese nordafricano. Çavusoglu ha annunciato di aver accettato di tenere prossimamente il secondo Consiglio strategico di alto livello e la riunione della Commissione economica congiunta nel 2021, e ha inoltre invitato l’omologa libica Mangoush al Forum diplomatico di Antalya, che si terrà nella seconda settimana di giugno. (Lit)