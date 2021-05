Spagna: il 6 maggio riprendono trattative su proroga cassa integrazione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 maggio il governo spagnolo convocherà le associazioni di categoria ed i sindacati per riprendere le trattative sulla proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte) che scadrà il 30 maggio. Come riferisce il quotidiano "El Economista", sebbene sussistano ancora molte incertezze sul modello che sarà adottato, questa volta le proroga non si limiterà a 4 mesi ma coprirà l'intero 2021. A fine marzo erano 743 mila i lavoratori spagnoli che hanno beneficiato di questa misura varata dall'esecutivo per proteggere i lavoratori e le imprese colpite dagli effetti economici della pandemia del coronavirus. Mentre la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, ha dichiarato che non ci saranno cambiamenti sostanziali, la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, ha sostenuto la necessità di apportare delle modifiche rispetto al modello attuale incentivando le aziende ad incorporare i loro lavoratori in Erte.(Spm)