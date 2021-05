Informazione: Fico, abolire da nostro ordinamento carcere per giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha sottolineato: "Ci sono molte proposte che io personalmente condivido e che possono essere oggetto di discussione in questa legislatura, con questo Parlamento. Una delle più importanti è quella di abolire dal nostro ordinamento il carcere per i giornalisti". La terza carica dello Stato ha parlando con i cronisti al termine dell'incontro a Montecitorio con una delegazione della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e di Articolo 21, in occasione della Giornata internazionale della libertà di stampa. "Abbiamo, poi, il tema importante della precarietà dei giornalisti - ha continuato Fico - perché con la precarietà non ci può essere libertà di espressione fino in fondo. Si deve, quindi, agire. C'è, inoltre, il tema spinoso dei giornalisti che sono minacciati anche dalla criminalità organizzata. I dati dell'Osservatorio del Viminale dicono che i giornalisti minacciati sono aumentati in modo esponenziale nel 2020, le istituzioni e tutti gli attori politici - ha concluso Fico - devono essere loro vicini". (Rin)