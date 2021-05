Calcio: vicesindaco Scavuzzo su festeggiamenti scudetto, abbiamo lavorato per mitigazione del danno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto dell'Inter ieri a Milano non ci sono stati scontri, né danneggiamenti. È quanto ha rivendicato in Consiglio comunale la vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, replicando alle critiche delle opposizioni. "Non trovo legittimo che si possa festeggiare in barba alle prescrizioni Covid", ha chiarito in apertura del suo intervento. "Nonostante questo - ha proseguito Scavuzzo - evidentemente ci siamo trovati di fronte a un'euforia incontenibile che ha coinvolto in maniera disomogenea e disorganizzata una quantità di persone molte diverse tra loro in varie parti della città, non solo in piazza del Duomo. Non è vero che non ci siamo preoccupati di quello che sarebbe potuto succedere questa settimana o la prossima. Eravamo pronti sia ieri sia per la settima successiva. Ieri abbiamo visto oltre 30mila persone che in maniera indiscriminata e illegittima hanno occupato luoghi nei quali era richiesto un distanziamento maggiore, ma non abbiamo avuto scontri. Le forze dell'ordine e la Polizia locale hanno protetto molti contesti, facendo sì che le persone potessero man mano allontanarsi in maniera pacifica. Non ci sono persone che si sono fatte male e non ci sono stati danneggiamenti" di vetrine e negozi, "che purtroppo abbiamo visto in altre occasioni in cui la folla provocata o contenuta ha reagito male". (segue) (Rem)