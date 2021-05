Calcio: vicesindaco Scavuzzo su festeggiamenti scudetto, abbiamo lavorato per mitigazione del danno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato il più possibile - ha spiegato la vicesindaco di Milano - perché vi fosse una mitigazione del danno. Non ci sono stati dei momenti di tensione e anzi abbiamo evitato che ci fossero delle concentrazioni ulteriormente critiche in alcuni luoghi, come in largo Cairoli, dove si stava avendo una concentrazione scomposta, che abbiamo evitato raggiungesse piazza Duomo". "Eravamo tutti insieme, in piazza c'erano i carabinieri, c'era la Polizia di Stato e c'era la Polizia locale, perché era necessario che si mantenesse la calma e che un'esagerazione non degenerasse in qualcosa di violento e di pericoloso. Credo che questa attenzione nei confronti di chi era in manifestazione e anche di chi era in quei luoghi non per festeggiare fosse una nostra priorità. E credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. Senza distogliere l'attenzione da tutti gli altri luoghi della città, perché avevamo contestualmente un dispositivo che non ha smesso di lavorare nemmeno nelle zone della movida", ha concluso Scavuzzo. (Rem)