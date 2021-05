Toscana: Mazzeo, basta morti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi una ragazza di 23 anni è morta in una fabbrica tessile di Prato. Voglio esprimere il mio cordoglio personale e di tutto il consiglio per questa ennesima tragedia che colpisce il mondo del lavoro in Toscana”. Lo ha dichiarato il presidente dell’assemblea regionale Antonio Mazzeo: “Mi auguro - continua Mazzeo - che siano appurate eventuali cause e responsabilità dalle autorità competenti, ma nello stesso tempo sento forte il dovere di denunciare una situazione che ancora oggi mette a rischio le vite di troppi lavoratori nella nostra regione. I numeri ci dicono che si registrano ancora oltre 5 morti sul lavoro al mese e questo nonostante un impegno costante da parte della Regione attraverso i dipartimenti sicurezza delle proprie Asl, dei sindacati e delle altre parti sociali”. Mazzeo ha concluso: “Questo significa che abbiamo l'obbligo di intervenire ancora di più e ancora meglio. Perché il diritto alla salute e alla sicurezza nel lavoro non può essere un diritto negoziabile. Su questo, credo, che la politica e le istituzioni debbano fare un significativo passo in avanti sia per una nuova qualità del lavoro sia per i controlli e le eventuali azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori". (Ren)