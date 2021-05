Russia: Ue, al lavoro per risposta unitaria a sanzioni Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea lavora a una risposta unitaria a tutte le ultime azioni della Russia. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Consideriamo la decisione della Federazione Russa", di imporre misure restrittive a rappresentanti dell'Ue, "priva di giustificazione legale e di fondamento", ha detto aggiungendo che si tratta di una azione "motivata politicamente". Sulle azioni di risposta, "le discussioni tra gli Stati membri sono in corso, non da venerdì", quando Mosca ha deciso di imporre le misure, "ma da prima" perché il comportamento russo "dimostra che la Russia è determinata a continuare nel percorso ostile di scontro e l'Ue reagirà". "Le discussioni sono in corso, l'Alto rappresentante e le istituzioni Ue preferiscono una risposta unitaria. Stiamo lavorando a una risposta unitaria. Ci coordineremo con gli Stati membri e il tema sarà affrontato nel Consiglio Affari esteri di lunedì prossimo", ha spiegato. "Quindi le discussioni sono in corso tra gli Stati membri, tra le capitali e a vari livelli, e decideremo quale sarà il modo migliore e più efficace per rispondere a tutte le azioni della Russia dei mesi e settimane recenti", ha aggiunto.(Beb)