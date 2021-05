Assicurazioni: Ania, nel 2020 Generali leader per raccolta premi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali rafforza la sua leadership in Italia: nella Graduatoria Premi 2020 pubblicata dall’Ania, il Leone di Trieste registra una raccolta premi nei rami Danni e Vita pari a 25,6 miliardi di euro, con un’incidenza pari al 16,93 per cento del mercato. Seguono poi Intesa Sanpaolo Vita, con premi per 21,8 miliardi, e Poste Vita con 16,9. Al quarto e quinto posto ci sono invece Allianz e Unipol, con una raccolta complessiva pari rispettivamente a 16,5 e 12,1 miliardi. (Rin)