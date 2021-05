Milano: De Corato, stazioni ferroviarie luoghi di saccheggio e spaccio, non bastano due panchine e giochi per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano ancora calamita nel weekend, e anche durante la settimana, per pluripregiudicati delinquenti extracomunitari. Le stazioni ferroviarie ormai sono diventate il luogo dove saccheggiare o spacciare”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, in merito agli arresti dei giorni scorsi da parte della Polizia Ferroviaria. "Gli scali ferroviari sono il biglietto da visita della città e l'ultima immagine che rimane impressa a chi è in partenza. Non è possibile che le condizioni di sicurezza e degrado vadano sempre peggiorando, prosegue De Corato, rilevando che “non si può pensare che due panchine e due giochi per bambini bastino a sistemare il contesto sociale dell'area”, riferendosi alla riqualificazione di Piazza Luigi di Savoia i cui lavori sono in corso e prevedono, appunto, la realizzazione di un parco giochi dedicato ai bambini. “L'amministrazione Sala ha delle responsabilità per quanto succede, ma da parte sua mai una presa di posizione per chiedere o portare più sicurezza. Con il centrodestra al governo della città, avevamo messo nelle stazioni anche il camper della Polizia Locale per il controllo dattiloscopico dei documenti sugli stranieri. Oggi non c'è più nulla. Il centrosinistra può ritenersi responsabile del degrado e dell'insicurezza della città”, conclude De Corato. (Com)