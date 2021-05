Covid: Iss, riduzione casi e decessi in Rsa nel periodo febbraio-aprile 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In controtendenza con il dato nazionale, si è osservata nelle strutture residenziali sanitarie una progressiva riduzione dei casi Covid-19, degli isolamenti, delle ospedalizzazioni per Covid-19 e dei decessi nei mesi di febbraio-aprile 2021. È quanto emerge dal rapporto nazionale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sulla sorveglianza delle strutture residenziali socio-sanitarie nell'emergenza Covid 19. Questo dato è presumibilmente da considerarsi in relazione all’inizio della campagna vaccinale, che ha interessato in maniera prioritaria gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e le persone severamente vulnerabili. In linea con quanto osservato nella popolazione generale gli indicatori analizzati mostrano un aumento dei casi Covid-19, degli isolamenti e dei decessi nei mesi di ottobre e novembre 2020, in corrispondenza della seconda ondata epidemica rilevata a livello nazionale. I dati sui tamponi eseguiti in struttura mostrano che nei primi mesi del 2021 è stato eseguito un numero costate di tamponi nelle strutture residenziali prese in esame (in media 39 tamponi per 100 residenti nelle strutture residenziali per anziani e 35 tamponi per 100 residenti in tutte le strutture). Tuttavia, questi dati indicano che l’attenzione diagnostica delle strutture si è mantenuta elevata durante e dopo l’avvio della campagna vaccinale, iniziata il 27 dicembre 2020. Il dato della mortalità in pazienti Sars-CoV-2 positivi in struttura mostra notevole variabilità nelle settimane di gennaio e febbraio, seppure una sostanziale riduzione sembri osservarsi nei mesi di marzo e aprile. (Rin)