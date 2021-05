Covid: De Poli (Udc), creare condizioni per ripartenza, governo riveda decreto riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, "ad eccezione di chi ha una spazio all'aperto", per bar ristoranti e altri pubblici esercizi la ripartenza "è una prospettiva ancora lontana". Così il senatore Udc Antonio De Poli. "Come mette bene in evidenza il presidente di Ascom Padova e Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, solo a Padova i consumi sono calati di 2,6 miliardi di euro nell'ultimo anno. Dobbiamo creare le condizioni per una ripartenza e, per farlo - sottolinea - bisogna pensare a una nuova stagione di convivenza con il virus e rivedere complessivamente il nostro stile di vita superando il tema delle chiusure e delle restrizioni". Secondo De Poli, "chi rispetta le regole, come negozianti, esercenti e piccoli commercianti, ha il diritto di lavorare; al contrario chi sbaglia va sanzionato". "Al governo, adesso che è stato tagliato il traguardo delle 500mila vaccinazioni al giorno, a maggior ragione, chiediamo un 'tagliando' sul decreto riaperture. La nostra proposta è di porre fine al coprifuoco prima possibile; consentire l'apertura dei locali al chiuso a bar ristoranti e altri pubblici esercizi; rivedere i limiti e le disposizioni sulle quarantene per chi arriva dall'estero e da altri Paesi Ue, in modo tale da favorire il turismo che è uno dei comparti più colpiti da questa crisi", conclude.(Com)