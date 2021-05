Calcio: Mascaretti (Fd'I), vittoria Inter prevedibile da tempo, ma da giunta nessuna iniziativa di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi non si sono viste le iniziative della Giunta riguardo a un avvenimento prevedibile da tempo. Che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto era noto a tutti i milanesi, che lo avrebbe fatto con alcune settimane di anticipo era chiaro a chiunque avesse una conoscenza decisamente elementare della matematica". Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino sottolineando che le domande sono due alle quali non abbiamo ancora ricevuto risposta: perché l'Amministrazione non ha comunicato nei giorni precedenti in modo intenso ed incessante, attraverso i potenti strumenti di comunicazione che usa abitualmente, le informazioni per tutelare la salute dei cittadini in situazioni come quelle che, con grande probabilità, si sarebbero poi verificate? Quanti agenti di polizia locale erano in servizio negli orari dei festeggiamenti, con quali disposizioni da parte della Giunta e con quale dislocazione nella Città?" "Tuttavia - prosegue Mascaretti - quello che risulta davvero incredibile è l'affermazione in Consiglio Comunale del Vice Sindaco che sostiene di aver fatto molto". "Questa Giunta ha caratterizzato il proprio mandato per le assenze e i ritardi ogni volta che si è presentata un'emergenza da risolvere - rileva l'esponente di Fratelli d'Italia - probabilmente è una Giunta asintomatica". "Dal Rave Party in Darsena, agli assembramenti sui mezzi pubblici, dai 300 di San Siro ai 10mila di piazza del Duomo l'attività di prevenzione non l'abbiamo proprio vista. A fare le spese di questa inefficienza della Giunta sono i cittadini che rispettano le regole vessati con tasse locali ingiuste e tenuti in prigionia con il coprifuoco", conclude Mascaretti. (Com)