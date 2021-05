Roma: Bordoni (Lega), su pulizia del verde e sfalcio scarsissima manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le riaperture delle attività di bar e ristoranti "la città torna a vivere, le persone hanno voglia di ritrovarsi all'aperto e in sicurezza, sarebbe bello e opportuno potessero farlo anche negli spazi verdi della Capitale ma, purtroppo, ci stanno arrivando tantissime segnalazioni di mamme e anziani che lamentano l'impossibilità di usufruire del verde pubblico causa scarsissima manutenzione". Così il consigliere della Lega Davide Bordoni vice presidente della Commissione capitolina Ambiente. "L'erba alta e la sporcizia nei parchi - aggiunge - aumenta di giorno in giorno, alimentando l'insicurezza dei luoghi e un possibile rischio incendi con l'approssimarsi dell'estate. Per la giunta Raggi ogni occasione è buona per trasformare un'iniziativa in un teatrino mediatico peccato che in questo caso siamo al silenzio stampa per interventi tanto ordinari quanto necessari: presenterò una richiesta di Commissione per conoscere l'esistenza o meno un piano adeguato per gli sfalci e la manutenzione del verde. Ecco i risultati in una città dove si dà priorità ad interventi spot come la realizzazione di finte piste ciclabile che, in assenza di studi e progetti, producono solo disastri come la viabilità impazzita tra via La Spezia e via Taranto o il porfido del Lungotevere deturpato dal catrame". (Com)