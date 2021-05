Germania: Ifo, scarsità materiali rallenta produzione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scarsità di materiali rallenta la produzione industriale della Germania “in quasi tutti i settori”. È quanto si apprende da uno studio dell'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), secondo cui nel 45 per cento delle aziende tedesche mancano componenti o materiali. Il dato è il massimo dall'avvio delle serie storiche 30 anni fa. Per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il risultato è l'arresto della produzione, il rallentamento della ripresa dalla crisi del coronavirus e il rischio dell'aumento del costo per alcuni beni. “Queste nuove strozzature potrebbero mettere in pericolo la ripresa del settore” industriale, ha avvertito Klaus Wohlrabe. vicedirettore del dipartimento per la Macroeconomia e i sondaggi dell'Ifo. I produttori di articoli in gomma e plastica soffrono in maniera particolarmente grave, con il 71,2 per cento che segnala problemi nella disponibilità di materie prime. Al settore dolciario mancano invece i materiali per gli imballaggi, mentre due terzi dei gruppi automobilistici registrano carenze negli approvvigionamenti, soprattutto di chip. Tale mancanza ha portato alla sospensione o all'interruzione dell'attività di diversi impianti. (Geb)