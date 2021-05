Covid: Ciacciarelli (Lega), dopo miei solleciti finalmente vaccino a diabetici e ipertesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo varie mie sollecitazioni finalmente la Regione Lazio ha aperto alla vaccinazione per alcuni codici di esenzione, di cui fanno parte soggetti particolarmente fragili, come persone che soffrono di diabete, ipertensione, asma, psicosi, anoressie, bulimie". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Un grande risultato - aggiunge - che testimonia come l'impegno profuso per la popolazione alla fine paghi sempre! Avevo ricevuto nei mesi scorsi numerose segnalazioni da parte di persone estremamente vulnerabili, le quali evidenziano la mancanza dei codici 013 (diabetici) e soprattutto 048 (malati oncologici), circa le procedure di reclutamento, pubblicate sul sito Salutelazio della Regione, per la vaccinazione anti Covid 19, da effettuare secondo 3 distinte modalità. Quella procedura non era sufficientemente chiara e stava ingenerando legittima e comprensibile apprensione, sia per i diabetici, che per i malati oncologici, i quali erano disorientati, perché non individuano sul sito regionale, i propri codici di esenzione come da elenco patologie. Finalmente dopo vari miei solleciti si è arrivati ad una procedura più chiara ed inclusiva". (Com)