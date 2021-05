Russia: deputato Slutskij, ingresso nell'Ue solo con vaccini autorizzati porta a "cortina del Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di consentire alle persone immunizzate con vaccini approvati nell'Unione europea di spostarsi tra i Paesi membri e di entrare nel territorio dell'Unione potrebbe condurre all'istituzione di una sorta di "cortina del Covid". Lo ha affermato il presidente della commissione per gli Affari internazionali della Duma di Stato russa, Leonid Slutskij. "La decisione non è stata ancora presa. Ma se tali misure saranno davvero introdotte, contribuiranno alla creazione di una sorta di cortina del Covid, almeno per un certo periodo", ha dichiarato Slutskij all'agenzia di stampa "Ria Novosti", ricordando che viene proposto un elenco rigoroso di vaccini per l'ammissione all'Unione europea. "È anche un elemento di manipolazione per promuovere farmaci di determinate marchi sui mercati mondiali", ha concluso il deputato russo.(Rum)