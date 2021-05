Calcio: Scavuzzo e Barberis (Pd), esponenti Lega erano in piazza Duomo a festeggiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ieri non ero in piazza a festeggiare. In piazza c'erano la consigliera Sardone, il viceministro Morelli e il consigliere Bastoni. Loro hanno strizzato l'occhio alle tifoserie, non noi". Lo ha detto la vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, replicando in Consiglio comunale alle critiche arrivate dall'opposizione per gli assembramenti di ieri causati dai festeggiamenti per il 19esimo scudetto dell'Inter. Anche questo provocare e portare su una conflittualità diversa dai ragionamenti sulle misure di sicurezza non fa bene a nessun e non è una denigrazione di stampo politico che meritano le forze dell'ordine e la Polizia locale che ieri hanno lavorato", ha aggiunto Scavuzzo. Più duro il commento in Aula del capogruppo Pd Filippo Barberis: "Sentirci oggi criticare per la gestione di ieri da gruppi come la Lega che hanno visto tre esponenti su cinque di coloro presenti in Consiglio comunale non solo partecipare ieri ai festeggiamenti in piazza Duomo, ma postare foto mentre erano ai festeggiamenti in piazza Duomo, rientra nella categoria del ridicolo". "Chiudere piazza Duomo avrebbe prodotto più assembramenti e sarebbe stato irresponsabile intervenire per disperdere dei tifosi, quando all'interno c'erano anche famiglie con bambini. Le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro enorme di contenimento dei disagi, evitando che avvenissero ulteriori incidenti e va ricordato che le proposte che ho sentito fare oggi anche dal segretario nazionale della Lega non erano semplicemente praticabili", ha aggiunto Barberis, suggerendo anche la possibilità di "intervenire con un tracciamento ex post di chi ha partecipato a queste manifestazioni". (Rem)