Russia: Jourova, non mi aspettavo sanzioni, ma non sono sorpresa

- La vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, non si aspettava di venir sanzionata dalla Russia, ma non ne è sorpresa perché ha sempre criticato apertamente la campagna di disinformazione e attacco proveniente da Mosca. Lo ha detto rispondendo a delle domande a margine del suo intervento sulla giornata mondiale per la libertà di stampa. "Non me lo aspettavo, ma ad essere sinceri non sono stata molto sorpresa. Perché io ho criticato apertamente il continuo attacco della Russia all'Ue attraverso la disinformazione pro-Cremlino o proveniente da fonti pro-Cremlino", ha detto. "In passato sembrava che i Paesi dell'est fossero sotto una pressione maggiore da queste campagne di disinformazione, ma ora, in tempo di Covid, vediamo che le campagne si allargano a tutta Europa e questo riguarda i vaccini, il Covid, l'incapacità degli Stati dell'Ue di agire. Io ho criticato apertamente. A febbraio dell'anno scorso sono stata la prima a dire che dovevamo agire contro la campagna di disinformazione coordinata e organizzata contro l'Ue e ho fatto i nomi di Russia e Cina", ha continuato. (segue) (Rum)