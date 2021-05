Calcio: De Pasquale (FI), commissariare Comune di Milano su materie di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "S'impone un commissariamento della città per gli aspetti dell'ordine pubblico". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, commentando gli assembramenti di ieri per i festeggiamenti del 19esimo scudetto dell'Inter. "I prevedibili festeggiamenti non sono stati fronteggiati da alcun dispositivo di controllo. Non c'è stato alcun indirizzamento dei tifosi, né alcuna chiusura della Mm di Duomo, né altre misure prese durante l'emergenza Covid, per esempio il 31 dicembre", ha sottolineato De Pasquale. "Ancora una volta Sala si nasconde dietro le parole del prefetto, per far passare inosservata la sua inerzia nell'esercizio dei suoi poteri in materia di salute e di Polizia locale. Già sulla movida o sull'abusivismo nelle case popolari abbiamo assistito al solito balletto di Sala che scarica su altri mancati controlli. Con Sala sindaco è come se la Polizia Locale non avesse funzioni di controllo del territorio, e per questo, durante l'emergenza Covid, è bene commissariare questo potere del sindaco, senza il quale la città non si libererà mai delle chiusure emergenziali", ha concluso il capogruppo azzurro. (Rem)