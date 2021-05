Minori: Bellucci (Fd'I), esposto per chiedere a Cartabia di far luce su sistema affidi in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando al termine della conferenza stampa relativa alla presentazione dell'esposto di Fd'I sul sistema degli affidi in Piemonte, Bellucci aggiunge: "L'avvio dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sugli affidi e le case famiglia è solo il primo passo verso la verità su delle vicende che, da nord a sud, coinvolgono centinaia di famiglie in cerca di verità e ascolto. Una situazione frutto di un meccanismo che, in Italia, coinvolge migliaia di minori, purtroppo veri e propri invisibili a causa dell'assenza di un monitoraggio puntuale dei minori allontanati dalla famiglia. Cercare la verità - conclude la deputata - significa proteggere il supremo interesse del minore e lo Stato deve mettere in campo tutti gli strumenti per dare ai bambini quella serenità e quella garanzia di giustizia che gli è dovuta". (Com)