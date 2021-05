Cile: attività economica al +6,4 per cento su anno a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Cile ha registrato un incremento del +6,4 per cento a marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e un -1,6 per cento rispetto a febbraio. Quanto al dato su anno si tratta del primo riscontro positivo in 12 mesi, anche se bisogna tenere conto che nel mese di marzo del 2020 è iniziato l'impatto della pandemia sull'economia. La crescita su anno ha superato le aspettative del mercato che prevedevano un +4,5 per cento. La crescita riguarda tutti i settori, in particolare commercio (+20 per cento), industria manifatturiera (+7,7 per cento) e servizi (+5,1 per cento). Secondo i dati destagionalizzati, la produzione di beni è aumentata dell'1 per cento rispetto al mese precedente. Tale risultato è stato determinato dall'aumento delle attività minerarie e di altri beni, effetto parzialmente compensato dal calo dell'industria manifatturiera. (segue) (Abu)