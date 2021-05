India-Pakistan: Forza di sicurezza di frontiera indiana denuncia violazione cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di sicurezza di frontiera (Bsf) indiana ha denunciato una violazione del cessate il fuoco da parte pakistana. Il portavoce della Bsf, N. S, Jamwal, lo ha riferito all’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”), parlando di un’azione “non provocata” e attribuendone la responsabilità ai Pakistan Rangers. La violazione, secondo il portavoce, si è verificato questa mattina in corrispondenza del settore di Ramgarh nel distretto di Samba, nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir. L’episodio cade a poco più di due mesi da un importante accordo. Il 25 febbraio i direttori generali delle operazioni militari dei due Paesi hanno concordato di rispettare il cessate il fuoco e gli altri accordi e di aprire una linea diretta di comunicazione per cercare di superare i problemi che ostacolano la pace. (segue) (Inn)