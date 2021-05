Covid: Toti, consentire consumazione all'interno dei bar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Cambiamo e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, scrive su Facebook: "Rivediamo il divieto di consumazione al banco, consentiamo di servire i clienti anche all’interno dei locali come avveniva in zona gialla quando ancora non avevamo buona parte della popolazione vaccinata". "Ma che differenza ci sarebbe - aggiunge - se potessimo berlo al banco del bar? Per la diffusione del virus quasi nulla, ma per tanti baristi in difficoltà, specialmente quelli che non hanno il dehors, significherebbe non perdere il 50 per cento del lavoro, come hanno denunciato gli amici della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) Genova. Aiutiamo i nostri lavoratori, in questo caso basta un caffè", conclude il presidente della Liguria. (Rin)