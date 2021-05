Ungheria: Fmi, rapida risposta autorità a crisi Covid, stimata crescita 4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia ungherese è entrata nella pandemia di Covid-19 con una base solida e le autorità hanno risposto rapidamente e fortemente alla crisi che ha scatenato: l’economia nazionale, quindi, dovrebbe registrare un rimbalzo del 4 per cento nel 2021. È quanto si legge nella nota rilasciata dal Fondo monetario internazionale (Fmi) al termine della missione effettuata in Ungheria. “Mentre le chiusure hanno pesato pesantemente sull'attività, il rapido ritmo di vaccinazione può consentire una riapertura precedente rispetto alla maggior parte degli altri Paesi dell'Ue. Sarà necessario proseguire l’assistenza fiscale finché la ripresa non sarà ben radicata, mentre si dovrebbero risparmiare eventuali entrate derivanti da un rimbalzo più rapido del previsto. La politica monetaria dovrebbe rimanere in sintonia con le pressioni inflazionistiche, che potrebbero aumentare con lo sviluppo della ripresa. A medio termine, i miglioramenti della competitività sono ora più necessari che prima della crisi, in quanto l'economia deve recuperare il terreno perduto, affrontare potenziali trasformazioni strutturali e le sfide demografiche e climatiche”, si legge nella nota. Secondo l’Fmi, “dopo una contrazione della produzione del 5 per cento, si prevede che un significativo sostegno politico, vaccinazioni rapide, ripresa del commercio e esborso dei fondi dell'Ue solleverà l'attività” e si “prevede che la crescita supererà il 4 per cento nel 2021 e accelererà ulteriormente nel 2022. Tuttavia, l'incertezza è significativa. I rischi al ribasso rimangono importanti, in quanto la ripresa dipende dalla corsa tra il virus e la vaccinazione, a livello nazionale e globale”. (segue) (Vap)