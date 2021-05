Ungheria: Fmi, rapida risposta autorità a crisi Covid, stimata crescita 4 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta del governo ungherese è stata ampia e tempestiva, secondo il Fondo. Le autorità “hanno cercato di contenere la pandemia e sostenere l'economia attraverso una moratoria sui prestiti, vacanze fiscali, aumento e ridefinizione delle priorità della spesa e programmi finanziati dall'Ue", rileva l'Fmi. "La spesa fiscale si è concentrata sugli acquisti di forniture mediche, bonus e aumenti salariali al personale sanitario, sostegno salariale per la riduzione dell'orario di lavoro, sostegno agli investimenti e trasferimenti diretti ai settori interessati”, aggiunge. Di conseguenza, prosegue la nota dell’Fmi, “il disavanzo fiscale è salito all'8,1 per cento del Pil e il debito pubblico, che era in declino da un decennio, è salito sopra l'80 per cento del Pil. Anche la Banca centrale ha reagito rapidamente alle pressioni del mercato. Ha fornito un'ampia liquidità attraverso una varietà di strumenti politici”, si legge nella nota. “Come altre autorità di regolamentazione bancaria dell'Ue, la Banca centrale ha consentito l'allentamento temporaneo e il differimento di alcuni requisiti patrimoniali e ha adottato altre misure micro e macroprudenziali”, riferisce l’Fmi. (Vap)