Francia: terminal aeroporto Charles de Gaulle adibito all'accoglienza di indiani irregolari

- Il terminal 2A dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi è stato impiegato per accogliere diverse decine di persone di cittadinanza indiana che transitavano illegalmente sul territorio francese. Lo riferiscono i media francesi citando una fonte aeroportuale. "Abbiamo messo a disposizione dei letti da campo in un terminal chiuso dall'estate e permesso un accesso ai sanitari. Attualmente ci sono tra le 80 e le 90 persone con problemi amministrativi", ha fatto sapere il gruppo Aeroporti di Parigi (Adp), citato dai media. A maggior parte sono uomini, in transito tra Mosca e il Messico, con l'obiettivo di arrivare negli Stati Uniti. Tutti si sono rifiutati di sottoporsi a dei tamponi per il coronavirus, anche se molti erano in possesso di risultati negativi. (Frp)