Burundi: sottrazione di fondi e appropriazione indebita, licenziata la ministra del Commercio

- Il presidente del Burundi, Evariste Ndayishimiye, ha licenziato la ministra del Commercio, dei trasporti, dell'industria e del turismo, Immaculée Ndabaneze, per "aver messo a rischio l'economia e offuscato l'immagine del Paese". Lo rende noto la presidenza in un comunicato. Secondo fonti di stampa locali, Ndabaneze è accusata di aver sottratto fondi all'ormai defunta compagnia aerea di bandiera Air Burundi nell'ambito della procedura per la vendita - avvenuta tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021 - di un velivolo Beechcraft 1900 inattivo da più di un decennio a un uomo d'affari sudafricano a un prezzo scontato e senza l'approvazione del governo. La ministra è inoltre accusata di appropriazione indebita di fondi stanziati per Burundi Airlines, la futura compagnia di bandiera del Paese. Ndayishimiye, succeduto al defunto Pierre Nkurunziza nel giugno dello scorso anno, si è impegnato a fare della lotta alla corruzione una delle sue massime priorità. Negli ultimi tre mesi almeno diversi funzionari statali, tra cui il responsabile della programmazione di bilancio nonché 119 contabili comunali, sono stati licenziati per presunta appropriazione indebita, tuttavia nessuno di loro è stato finora perseguito. Secondo Amnesty International, il Burundi è uno dei Paesi più corrotti a livello globale. (Res)