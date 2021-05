Speciale infrastrutture: sindaco Pomezia, potenziamento Pontina risposta concreta ad esigenze pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare i livelli di sicurezza e comfort di guida, ridurre i tempi di percorrenza, incrementare la capacità di flusso nei nodi ad alto utilizzo, ammodernare le dotazioni tecnologiche. Sono questi i punti principali del piano annunciato dall’Anas per il potenziamento e la riqualificazione della strada statale Pontina, per 137 milioni di investimenti. Il quadro degli interventi previsti nel piano Pontina riguarda: barriere di sicurezza, opere d’arte (ponti e viadotti), piano viabile, barriere architettoniche, sistemazione idrogeologica, segnaletica, impianti, monitoraggio ponti e viadotti. "Un obiettivo ambizioso – ha commentato l’assessore Luca Tovalieri – che vuole rivoluzionare il volto della Pontina per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi partendo dalla messa in sicurezza dei punti nevralgici dell’arteria stradale fino al completamento degli interventi di manutenzione per risolvere in via definitiva i problemi di instabilità dovuti alle condizioni ambientali". "Un intervento che ci riguarda da vicino – ha aggiunto il sindaco Adriano Zuccalà – e che finalmente offre una risposta concreta ed efficiente alle esigenze dei tanti pendolari che percorrono ogni giorno la strada Pontina. Ringraziamo Anas, il capo struttura territoriale Lazio Marco Moladori e tutti i suoi collaboratori, che hanno già svolto un ottimo lavoro di recupero della pavimentazione stradale e delle complanari su Pomezia, per l’impegno sul territorio con un intervento così ingente volto a migliorare e riqualificare i collegamenti tra Roma e Latina aumentando i livelli di sicurezza anche attraverso il ripristino degli attraversamenti pedonali". (Com)