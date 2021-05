Speciale infrastrutture: Alta Gallura, l'Egas approva il progetto definitivo di riassetto idropotabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (Egas) ha approvato il progetto definitivo, redatto da Abbanoa, riguardante il riassetto idropotabile dei comuni dell'Alta Gallura. Gli interventi previsti, per una spesa complessiva di 12,3 milioni, sono finanziati per circa 7,6 milioni di euro dal Piano regionale infrastrutture approvato nel 2015 e per i restanti 4,7 milioni dal Programma di interventi da tariffa. Obiettivo dell'intervento è superare le attuali criticità, sia quantitative che qualitative, nell'approvvigionamento idropotabile dei comuni di Tempio Pausania, Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras ed Erula. Le opere consentiranno di attivare l'alimentazione dei comuni dell'Alta Gallura dall'invaso di Monti de Deu sul rio Pagghiolu, nel rispetto dei requisiti di potabilità delle acque erogate e dei principi di economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche. Il nuovo sistema di adduzione dal Pagghiolu dovrà integrarsi con le attuali linee di approvvigionamento dalle fonti locali e da Pattada e garantire una estrema flessibilità di alimentazione, nei diversi scenari idrologici e di domanda idrica. (Rsc)