Speciale infrastrutture: Gava, RemTech Expo grande risorsa per la nostra agenda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rigenerazione urbana, benessere equo e sostenibile, transizione ecologica ed energetica, sono solo alcuni dei temi al centro di questa tre giorni di incontri tenuti a Roma - tra una delegazione ferrarese rappresentata dal sindaco Alan Fabbri, il presidente di Ferrara Fiere Andrea Moretti e il general manager di RemTech Expo Silvia Paparella e alcune autorità politiche. Un primo colloquio avvenuto nella mattina del 29 Aprile, con il sottosegretario al ministero della Transizione ecologica Vannia Gava che in una nota commenta "L'evento Remtech Expo mette al centro il tema delle bonifiche dei siti. Oggi il PNRR servirà a realizzare numerosi progetti per la transizione ecologica". La delegazione è stata accolta dal Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. Il confronto ha preso le mosse da alcuni dei temi che affronta l'evento ferrarese Remtech - tra i principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati a risanamento e sviluppo sostenibile dei territori - che quest'anno torna in (parziale) presenza dal 20 al 24 settembre. "Stiamo lavorando per rendere più semplici e di più immediato accesso gli strumenti del sismabonus ed ecobonus", ha detto Morelli, parlando di alcune delle iniziative per la promozione delle strategie per la sicurezza, il risparmio energetico, la lotta all'inquinamento e la rigenerazione urbana. E proprio su quest'ultimo punto - argomento centrale anche nell'ambito di Remtech - è emersa la forte spinta a sostenere e a rilanciare alcune iniziative, già in essere, che hanno al centro: la valorizzazione dei progetti e delle idee per la rigenerazione e i, cosiddetti, urban think tank, per il coinvolgimenti dei cittadini nelle strategie di rilancio delle città, anche di medio-piccole dimensioni. (Rin)