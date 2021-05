Speciale infrastrutture: Serbia, al via costruzione del Corridoio Fruska Gora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviati i lavori di costruzione in Serbia per il Corridoio autostradale di Fruska Gora. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano "Politika", l'opera consentirà di abbreviare di 20 chilometri il tragitto fra Belgrado e Novi Sad, le due principali città del Paese. Il presidente della provincia autonoma della Vojvodina Igor Mirovic ha dichiarato alla stampa locale che "tutto è pronto" per l'inizio della realizzazione del progetto. Il Corridoio, ha ricordato Mirovic, sarà un tratto di autostrada lungo 47,7 km, con quattro corsie di 3,5 metri ciascuna. Una galleria di 3,5 chilometri attraverserà il monte di Fruska Gora. Altre infrastrutture comprendono un ponte di 1,8 chilometri sul Danubio che collegherà Petrovaradin a Srem e Kovilj a Backa. Dopo il completamento dei lavori, ha aggiunto Mirovic, Petrovaradin otterrà una tangenziale mentre il comune di Sremski Karlovci avrà anche un'uscita lungo l'autostrada Belgrado-Novi Sad. Il Corridoio consentirà infine un migliore transito delle merci che vanno verso la Croazia e la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). (Seb)